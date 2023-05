Netflix stuurt abonnees e-mail over delen account tegen meerprijs

Nederlandse abonnees van Netflix kunnen vanaf dinsdag een e-mail verwachten van de streamingdienst. Daarin wordt hen verteld dat zij hun account niet langer met mensen mogen delen buiten hun huishouden. Willen zij dat wel, dan staat daar een meerprijs tegenover. Netflix had al langer plannen om het delen van accounts aan banden te leggen om zo meer inkomsten te genereren.

In de mail aan klanten biedt Netflix de mogelijkheid om apparaten die buiten het huishouden worden gebruikt te verwijderen van het account. Als gebruikers toch een account willen delen met iemand buitenshuis, kunnen ze overwegen de persoon toe te voegen aan het abonnement. Daar staat een meerprijs van 3,99 euro tegenover. Ook kunnen abonnees overwegen een ander abonnement te nemen dat zij wel mogen delen met anderen.

Ook in andere landen kunnen abonnees een e-mail verwachten. Spanje was een van de eerste landen waar Netflix dit beleid doorvoerde, waardoor Spaanse abonnees al sinds februari meer betalen. Marktonderzoeker Kantar meldde een maand geleden nog dat het streamingplatform in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 1 miljoen gebruikers is verloren als gevolg daarvan.

Netflix gaf eerder al aan, bij de publicatie van de kwartaalcijfers, een “annuleringsreactie” te merken op het nieuwe beleid. Het streamingplatform nam die waar op alle markten waar het delen van inloggegevens voortaan meer geld gaat kosten. Naast Spanje zijn dat onder meer Portugal, Canada en Nieuw-Zeeland. Maar Netflix gaat ervan uit dat het gaat om een kortstondige dip en dat gebruikers die eerder niet betaalden zich uiteindelijk zullen melden voor een betaald abonnement.