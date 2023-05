Olieconcern Shell wacht jaarvergadering vol klimaatkritiek

Shell heeft een jaar van recordwinsten achter de rug, maar kan dinsdag op zijn aandeelhoudersvergadering in Londen kritische vragen van aandeelhouders verwachten. Een aantal grote beleggers heeft aangekondigd zich te scharen achter een aandeelhoudersvoorstel van Follow This, dat het olie- en gasconcern oproept de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Tegelijkertijd kijkt de dit jaar aangetreden topman Wael Sawan kritisch naar de rendementen op groene investeringen.

Onder andere pensioeninvesteerder PGGM, dat voor zorgfonds PFZW belegt, schaart zich achter die aandeelhoudersresolutie. Ook branchegenoot MN doet dit. Volgens oprichter Mark van Baal van de activistische beleggersgroep Follow This is dit bijzonder. De fondsen leiden de klimaatgesprekken met Shell namens institutionele beleggers die zich hebben verenigd in klimaatgroep Climate Action 100+, met samen 68 biljoen dollar in beheer.

“Dit ‘engagement’ met Shell heeft kennelijk weinig opgeleverd”, constateert Van Baal, die sinds 2016 voorstellen indient op de jaarvergaderingen van Shell. “Hopelijk gaan er veel meestemmen, zodat er echt iets gaat gebeuren.” Hij vraagt Shell om klimaatdoelen voor 2030 die in lijn zijn met de afspraken van Parijs, bedoeld om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.

Ook het pensioenfonds van de Church of England stemt voor de resolutie van Follow This, maar ook tegen de herbenoeming van voorzitter Andrew Mackenzie. Dit na “signalen” dat topman Sawan de focus verlegt naar rendement op de korte termijn, wat langetermijninvesteringen in duurzaamheid in gevaar zou brengen. Shell kijkt onder Sawan kritischer naar wat investeringen opleveren, ook die in duurzaamheid. Op de achtergrond speelt het grote verschil in beurswaarde tussen Shell en zijn Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron.

Shell wijst de Follow This-resolutie af en beveelt het eigen rapport over de energietransitie aan, waar aandeelhouders ook hun oordeel over mogen geven. Maar daarin ontbreekt het volgens critici aan harde doelen voor de middellange termijn, waardoor het vaag blijft hoe Shell in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Zo ontbreekt het aan een tussentijds doel voor het verlagen van de absolute hoeveelheid broeikasgassen die het verbruik van Shells producten oplevert.

Vorig jaar zorgden klimaatprotesten van andere activisten voor onrust op de aandeelhoudersvergadering. De hele bijeenkomst moest worden verplaatst nadat sommigen zich hadden vastgelijmd en door de zaal schreeuwden.