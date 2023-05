Spaarrente bij ING gaat ook naar 1 procent

Klanten van ING kunnen vanaf volgende maand 1 procent spaarrente opstrijken. Met die stap volgt de bank rivaal Rabobank, die vorige week al aankondigde de spaarrente op te schroeven naar 1 procent. Bij ING geldt de spaarrente van 1 procent straks wel alleen voor een spaarsaldo tot en met 10.000 euro, daarboven wordt de rente 0,9 procent over tegoeden tot en met 1 miljoen euro.

Ondanks de verhogingen blijven de spaarrentes bij de grootbanken relatief bescheiden, diverse kleinere banken proberen de laatste tijd spaarders te lokken met rentes boven de 2 procent. Vergelijkingssite Geld.nl opperde al dat veel mensen toch wel sparen bij grootbanken als ABN AMRO, ING en Rabobank. “Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken.”

De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd is de spaarrente bij de meeste Nederlandse banken veel minder gestegen. Voor minister van Financiƫn Sigrid Kaag was de situatie al aanleiding om banken op te roepen om hun spaarrentes meer te verhogen.

Ook ECB-president Christine Lagarde ging afgelopen weekend in op de ophef in Nederland over de relatief lage spaarrentes. In televisieprogramma Buitenhof wees ze erop dat mensen die het er niet mee eens zijn dat hun bank ze niet zoveel spaarrente biedt, al langer de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere bank. “U kunt zeggen: als ik niet op een eerlijke manier gecompenseerd word dan ga ik naar de concurrent. En daar zijn er genoeg van”, verklaarde Lagarde in gesprek met presentator Twan Huys.