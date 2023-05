Techinvesteerder Prosus onderaan in licht lagere AEX

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omlaag onder aanvoering van techinvesteerder Prosus, die kampte met koersverliezen in de Chinese techsector. Beleggers bleven verder voorzichtig door het aanhoudende politieke gesteggel over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

De onderhandelingen tussen president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy over een verhoging van het plafond leverden maandag nog geen deal op. Biden en McCarthy spraken wel van productieve gesprekken, die deze week worden voortgezet. Bij het uitblijven van een akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld zitten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 766,09 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 940,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

Naast Prosus (min 1,4 procent) stond zorgtechnologiebedrijf Philips onderaan, met een verlies van 0,9 procent. Verzekeraar ASR was de sterkste stijger in de AEX met een kleine winst van 0,5 procent.

Shell daalde 0,3 procent. Het olie- en gasconcern houdt dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering in Londen en kan kritische vragen verwachten over zijn klimaatbeleid. Een aantal grote beleggers heeft aangekondigd zich te scharen achter een aandeelhoudersvoorstel van Follow This, dat het olie- en gasconcern oproept de CO2-uitstoot sneller terug te dringen.

Het Italiaanse investeringsbedrijf Exor verloor 0,1 procent in Amsterdam, terwijl Juventus 1,8 procent verloor in Milaan. Juventus heeft van de Italiaanse voetbalbond officieel tien punten in mindering gekregen voor fraude met de boekhouding. Ondanks dat de straf lager uitvalt dan de eerdere aftrek van vijftien punten, is een plaats in de lucratieve Champions League voor de Italiaanse voetbalclub weer een stuk verder weg. Exor is eigenaar van Juventus.

Bij de kleinere bedrijven verloor B&S Group 0,6 procent. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens liet tijdens de aandeelhoudersvergadering weten momenteel geen accountant te hebben doordat Deloitte de opdracht heeft teruggegeven. Het bedrijf voert nu gesprekken met twee andere boekhouders. In Zürich zakte Julius Bär 7,7 procent na tegenvallende resultaten van de Zwitserse bank.

De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0819 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 72,10 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 76,02 dollar per vat.