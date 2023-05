Industrieconcern VDL neemt modulair bouwbedrijf De Meeuw volledig over. Sinds 2015 had VDL al een belang van 50 procent in het bedrijf uit Oirschot. Een overnameprijs is door beide bedrijven niet bekendgemaakt.

De Meeuw maakt flexibele en modulaire gebouwen voor onder andere de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en woningbouwcorporaties. De modules waaruit de gebouwen van De Meeuw zijn opgebouwd, zijn duurzaam en energiezuinig, stelt VDL. Daardoor wordt ruim de helft minder CO2 uitgestoten bij de bouw. En omdat dat in de fabriek gebeurt, ontstaat bijna geen bouwafval. Ook zijn de modules, een soort containers, opnieuw te gebruiken.

Het bedrijf heeft vestigingen in Oirschot en het Belgische Willebroek en heeft ruim vierhonderd medewerkers. De jaaromzet was vorig jaar 180 miljoen euro. De Meeuw gaat na de overname verder als VDL De Meeuw.

De Meeuw is ook actief in Roemenië onder de naam Cros Construct. Dat deel wordt niet overgenomen door VDL maar zal in handen blijven van René Meeuwissen, die de rest van De Meeuw wel verkoopt.