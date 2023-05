Aandacht voor update Aalberts en Fed-notulen op beurzen

Op de Amsterdamse beurs verwerken beleggers woensdag onder meer een handelsbericht van Aalberts. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste vier maanden van het jaar met ruim 6 procent stijgen. Ook had Aalberts minder last van problemen in de toeleveringsketen en nam het orderboek verder toe. Het bedrijf kondigde tevens aan St├ęphane Simonetta in de tweede jaarhelft te benoemen tot nieuwe topman. De Fransman, die momenteel de baas is van de industrietak van de Deense pompfabrikant Grundfos, volgt bestuursvoorzitter Wim Pelsma op die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde.

Ook wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Die bevatten mogelijk meer aanwijzingen of de Amerikaanse centrale bank het rentetarief wel of niet gaat verhogen bij de volgende vergadering in juni.

De markten blijven daarnaast in de greep van de perikelen rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Het uitblijven van een akkoord over de verhoging van het plafond zorgde dinsdag voor flinke koersverliezen op Wall Street. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde bovendien dat de besprekingen nog een lange weg te gaan hebben. De Verenigde Staten komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van 0,7 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,2 procent lager.

Op het Damrak zal Air France-KLM mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Bernstein haalden de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie van de verkooplijst af.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager. De AEX daalde 0,2 procent tot 765,98 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent won tot 942,05 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,7 procent in de min op 33.055,51 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent en techbeurs Nasdaq leverde 1,3 procent in.

De euro was 1,0784 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 73,79 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg 1 procent tot 77,62 dollar.