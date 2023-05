Boeing gebruikt AI om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen

Boeing wendt zich tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor het maken van risicoanalyses in zijn vliegtuigen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft daarvoor een instrument ontwikkeld.

Doel van het instrument is het maken van een gedetailleerde data-analyse op basis van verschillende bronnen. Dat kunnen ontwerp- en productiegegevens van vliegtuigen zijn, maar ook reparatierapporten die worden ingediend bij de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA. Boeing is daarvoor een samenwerking met de toezichthouder aangegaan, waardoor het bedrijf vroegtijdig vaak gemelde zorgwekkende risico’s bloot kan leggen.

Ook onderzoekt Boeing bijna-ongelukken tussen vliegtuigen op luchthavens. De resultaten van die studie kunnen ertoe leiden dat de vliegtuigbouwer zijn cockpits anders gaat inrichten of piloten op een andere manier gaat trainen.

De veiligheidsreputatie van Boeing heeft een flinke deuk opgelopen door twee crashes in 2018 en 2019. Daarbij vielen honderden doden. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat het ontwerp van Boeings 737 MAX-toestellen niet deugde, een type dat bij beide crashes betrokken was. Dat was onder meer het gevolg van ontbrekende veiligheidskaders.