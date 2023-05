Chipbedrijf Besi daalt op nerveuze Amsterdamse beurs

Chipbedrijf Besi was woensdag de grote verliezer in de AEX-index op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf leverde 4 procent in. Ook verzekeraars ASR en Aegon stonden in de staartgroep met minnen van 3,4 en 3 procent. Alleen DSM-Firmenich eindigde in het groen in de hoofdindex. Het op voedseltoepassingen gerichte speciaalchemiebedrijf werd 1,2 procent hoger gezet.

Bij de middelgrote bedrijven kreeg Aalberts er van langs na een handelsupdate. De industrieel toeleverancier werd 8,5 procent lager gezet. Het bedrijf zag de omzet in de eerste vier maanden van het jaar stijgen. Ook nam het orderboek verder toe. Beleggers hadden echter op meer gehoopt. Aalberts kondigde tevens aan de Fransman Stéphane Simonetta in de tweede jaarhelft te benoemen tot nieuwe topman. Hij volgt bestuursvoorzitter Wim Pelsma op.

De Amsterdamse beurs eindigde in het rood, net als beurzen elders in Europa. Beleggers maken zich zorgen om het uitblijven van een akkoord over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Die onzekerheid zorgde dinsdag al voor flinke koersverliezen op Wall Street. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde bovendien dat de besprekingen nog een lange weg te gaan hebben. De Verenigde Staten komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd.

De AEX-index op het Damrak sloot uiteindelijk 1,6 procent lager op 754,13 punten. De MidKap leverde 2,1 procent in tot 921,91 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 1,9 procent. In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie in april afgekoeld tot 8,7 procent, van 10,1 procent in maart. De inflatie viel wel hoger uit dan economen hadden verwacht. Ook nam de kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegenomen, verder toe.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Fastned ruim 9 procent. De oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers hebben een deel van hun aandelen in het snellaadbedrijf verkocht. Gamesbedrijf Azerion werd haast een kwart meer waard.

In Parijs leverden luxeconcerns LVMH en Kering tot 2,4 procent in. Ook een dag eerder daalden de aandelen al. Beleggers zijn bang dat de goede resultaten uit het eerste kwartaal niet kunnen worden doorgetrokken.

De euro was 1,0759 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 74,20 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg 1,6 procent tot 78,10 dollar.