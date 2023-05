Europese rechter keurt coronasteun aan Italiaanse luchtvaart af

De Europese Commissie had de coronasteun die Italiaanse luchtvaartmaatschappijen hebben gekregen niet moeten goedkeuren, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Het is de tweede keer in evenzoveel weken dat de Europese rechter goedkeuring voor coronasteun voor de luchtvaart vernietigt.

Italiƫ trok in 2020 130 miljoen euro uit om noodlijdende Italiaanse vliegmaatschappijen door de coronapandemie te helpen. Zij moesten dan wel beloven hun personeel minstens het in de cao afgesproken minimumloon te betalen. De commissie, die ervoor moet waken dat zulke staatssteun de vrije concurrentie niet schaadt, stemde daarmee in.

Maar de Ierse prijsvechter Ryanair liet het daar niet bij zitten en stapte naar het hof in Luxemburg. Ryanair betaalt lagere salarissen en kwam niet in aanmerking voor de coronasteun.

Het hof komt tot de slotsom dat de commissie haar goedkeuring niet genoeg heeft onderbouwd. Mogelijk moet Italiƫ daarom het geld terugvragen. De commissie kan nog in hoger beroep.