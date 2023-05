Kabinet zet onderhandse gunning aan NS door na uitspraak rechter

Het kabinet gaat door met het voorgenomen besluit de concessie voor het hoofdrailnet onderhands te gunnen aan de NS. Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur).

Ze reageert daarmee op een uitspraak in een bodemprocedure die werd aangespannen door een collectief van regionale vervoerders, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Daarin oordeelde de rechter dinsdag zichzelf niet bevoegd te vinden om de onderhandse gunning een halt toe te roepen.

Heijnen zegt door te gaan “op de ingeslagen weg”, omdat zij “in het belang van de reiziger vindt dat we een samenhangende dienstregeling op het spoor hebben die reizigers naar alle delen van ons land kan brengen”. De staatssecretaris streeft ernaar in december de concessie aan de NS te verlenen, nadat de Tweede Kamer aan het eind van de zomer wordt ge├»nformeerd over de inhoud van het nieuwe contract. Daarmee mag de NS vanaf 2025 voor de periode van tien jaar het treinvervoer organiseren op het grootste deel van het Nederlandse spoor.

De NS laat weten dat die nieuwe concessie “vanzelfsprekend groot” is voor het spoorbedrijf. “Daarom is dit voor ons een belangrijke uitspraak en kunnen we ons richten op de voorbereiding op de nieuwe concessie zodat reizigers ook na 2025 kunnen vertrouwen op goed openbaar vervoer”, aldus de NS in een reactie op het gerechtelijke besluit.

FMN heeft tijdens de bodemprocedure aangevoerd dat de Staat met de onderhandse gunning de Europese regels overtreedt. De vervoerders hebben al laten weten in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), al kan dat pas nadat de concessie door de Staat aan de NS is verleend.