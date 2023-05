Ook klimaatactie gepland bij vergadering oliebedrijf TotalEnergies

Klimaatactivisten gaan vrijdag protesteren bij de aandeelhoudersvergadering van het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies in Parijs. Volgens de demonstranten draagt TotalEnergies met “verwoestende” fossiele brandstofprojecten bij aan de opwarming van de aarde. Op dinsdag werd ook al bij de jaarvergadering van Shell geprotesteerd door klimaatactivisten.

In een verklaring stelt klimaatgroep 350.org dat er honderden demonstranten naar de vergadering zullen komen. Er wordt daarbij een “actie met burgerlijke ongehoorzaamheid” gevoerd in de vorm van een blokkade. De groepering zegt dat ook andere organisaties zich aansluiten bij het protest en dat er demonstranten uit verschillende Europese landen meedoen, waaronder uit BelgiĆ« en Duitsland.

Exacte details over hoe het protest bij de vergadering in de Parijse concertzaal Salle Pleyel eruit gaat zien en het aantal deelnemers geeft 350.org niet vanwege “veiligheidsredenen”.

Volgens de activisten blijft TotalEnergies doorgaan met investeringen in nieuwe fossiele projecten in Zuid-Amerika en Afrika. Ook is het bedrijf betrokken bij de aanleg van een groot oliepijpleidingproject in het oosten van Afrika. Verder zou TotalEnergies volgens 350.org al sinds 1971 weten dat zijn activiteiten bijdragen aan klimaatverandering.

De vergadering van Shell in Londen werd nog ernstig verstoord door activisten van onder meer Extinction Rebellion die lang leuzen tegen Shell riepen zoals “Go to hell Shell”. Ook werd geprobeerd het podium met bestuursleden van Shell te bestormen. Beveiligers hebben vervolgens tientallen activisten weggevoerd om de rust te herstellen.