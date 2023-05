Sanderink dient weer wrakingsverzoek in tegen rechters

Zakenman Gerard Sanderink heeft een wrakingsverzoek ingediend tegen rechters van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Hij zei dat aan het begin van de zitting, waarbij bouwbedrijf Strukton en holdingbedrijf Oranjewoud wilden vragen om een langere schorsing van Sanderink als topman. Maar Sanderink wantrouwt de rechters vanwege eerdere uitspraken die in zijn nadeel uitvielen, onder andere rond het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric.

“Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat dit op een rechtvaardige wijze gaat gebeuren”, begon hij zijn betoog. “Als u naar mijn track record kijkt, ziet u dat ik nooit iets verkeerd heb gedaan.” Hij stelde onder andere dat mensenrechten waren geschonden doordat de Ondernemingskamer hem eerder de zeggenschap over zijn Centric-aandelen ontzegde.

Sanderink probeert vaker rechters te wraken in de vele rechtszaken tussen hem en zijn bedrijven of ex Brigitte van Egten. De wrakingskamer oordeelt nu of het verzoek wordt toegewezen.