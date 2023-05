Sony zet zwaar in op mobiele games in komende maanden

Het Japanse tech- en gamesbedrijf Sony bereidt zich voor op een flinke uitbreiding van zijn activiteiten op het gebied van cloud gaming in de komende maanden. Het bedrijf wil daarmee de afhankelijkheid van zijn spelcomputer PlayStation verminderen. Sony liet bij de publicatie van de jaarcijfers in april al weten dat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun bestedingen aan elektronica.

Cloud gaming, waarmee games gespeeld kunnen worden zonder gebruik te maken van een gameconsule of computer, is van groot belang om in te spelen op mobiele gamingtrends, verklaarde Jim Ryan, president van Sony Interactive Entertainment, woensdag tijdens een bijeenkomst van investeerders.

Sony heeft “een aantal redelijk interessante en behoorlijk strijdlustige plannen om onze initiatieven in de ruimte van de cloud te versnellen”, zei Ryan, zonder deze plannen verder toe te lichten.

Vorig jaar formuleerde Sony al een strategie om een groter aandeel van de markt van mobiele en pc-games te verwerven. Het spelen van games via de cloud, waarbij spelletjes worden gestreamd van datacenters naar apparaten zoals smartphones, tablets en smart-tv’s, is echter nog altijd een relatief klein onderdeel van de videogamemarkt. Het overgrote deel van de markt bestaat uit de gameconsoles van Sony en van rivaal Microsoft, de fabrikant van de Xbox.

Cloud gaming-diensten zijn tot nu toe niet echt succesvol gebleken, met opmerkelijke mislukkingen zoals OnLive en Stadia, van Google-moederbedrijf Alphabet. De Game Pass-abonnementendienst van Microsoft is echter wel populair en toont groei.