Techinvesteerder SoftBank zakt op lagere Japanse beurs

SoftBank behoorde woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten een verdere verlaging van de kredietwaardering van de Japanse techinvesteerder door S&P Global. Volgens de kredietbeoordelaar nemen de kredietrisico’s bij SoftBank toe doordat de investeerder belangen in grote beursgenoteerde bedrijven als de Chinese webwinkel Alibaba afbouwt en daardoor meer afhankelijk wordt van zijn meer risicovolle investeringen in startup-bedrijven.

SoftBank, dat al een zogeheten junk ofwel rommelstatus heeft bij S&P Global, zakte 1,9 procent. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 255, noteerde mede daardoor kort voor sluiting van de beurshandel 0,7 procent in de min. Het Japanse winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, verloor 2,7 procent en computerspelmaker Nintendo daalde 1 procent. Staalbedrijf Nippon Steel en bank Mitsubishi Financial Group stonden in de kopgroep met winsten van meer dan 1 procent. Toyota veerde op en steeg 4,9 procent. De autofabrikant liet dinsdag kort voor de slotbel een mysterieuze koersval zien.

Ook de andere Aziatische beurzen gingen omlaag na de forse koersverliezen op Wall Street. Het uitblijven van een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zorgde voor onzekerheid bij beleggers. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde bovendien dat de besprekingen nog een lange weg te gaan hebben. De Verenigde Staten komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent. De Chinese computermaker Lenovo zakte 3,7 procent na publicatie van de jaarcijfers. De webwinkelbedrijven Alibaba en JD.com daalden 1,6 en 1,1 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,6 procent omlaag.

De Kospi in Seoul leverde 0,1 procent in. Het Zuid-Koreaanse platenlabel Hybe, bekend van de populaire K-pop band BTS, daalde 1,7 procent. Volgens mediaberichten heeft Hybe een deal gesloten met het Chinese Tencent Music om muziek van zijn artiesten te streamen op de platformen van Tencent.