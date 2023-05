Tijd dringt voor 18.000 ondernemers bij definitieve aanvraag NOW

De tijd dringt voor zo’n 18.000 bedrijven die nog geen definitieve berekening hebben aangevraagd voor de loonsteun die ze ontvingen tijdens de coronacrisis. Ze hebben daarvoor nog tot en met vrijdag 2 juni de tijd, waarschuwt uitkeringsinstantie UWV. “Als wij geen informatie van werkgevers krijgen, dan kunnen wij niet vaststellen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben en moeten wij het verstrekte voorschot terugvorderen”, zegt verantwoordelijk projectmanager Randy Eichhorn.

Het gaat om steun die is verstrekt voor de vijfde en zesde periodes van de zogeheten NOW-regeling. Die liepen van november 2021 tot en met maart vorig jaar. Het beroep op de loonsteun was toen al een stuk minder dan in eerdere rondes. Toch werden in deze periodes aan nog zo’n 47.000 werkgevers voorschotten toegekend. Daarmee was 2,1 miljard euro gemoeid.

Van deze werkgevers hebben zo’n 29.000 de aanvraag al gedaan. Eichhorn wijst erop dat de resterende 18.000 werkgevers nu echt aan de slag moeten, want het verzamelen en aanleveren van informatie kost tijd. De voorschotten waarvoor nog een definitieve berekening aangevraagd moet worden, tellen op tot 1,1 miljard euro.

“We weten dat werkgevers met veel uitdagingen te maken hebben, zoals personeelstekort en hoge energiekosten, die ervoor zorgen dat de aanvraag van de definitieve berekening blijft liggen. We doen er daarom weer alles aan om werkgevers te attenderen op de deadline”, stelt Eichhorn. Bedrijven worden bijvoorbeeld benaderd via post, mail en telefoon. Ook probeert het UWV hen te bereiken met bijvoorbeeld advertenties in vakbladen en radiospotjes.

Bedrijven die meer dan 40.000 euro aan subsidie voorgeschoten kregen, moeten een derdenverklaring van bijvoorbeeld een boekhouder hebben. Bedrijven die 125.000 of meer kregen, hebben een accountantsverklaring nodig om de definitieve berekening aan te vragen. Het UWV verwacht dat het druk zal zijn bij accountants en boekhouders. Daarom kunnen bedrijven veertien weken uitstel krijgen, als ze de benodigde papieren niet rond krijgen voor 2 juni. Het uitstel moeten ze wel uiterlijk op die datum aanvragen.