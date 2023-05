Toekomst Strukton volgens rvc ongewis bij terugkeer Sanderink

De toekomst van het bouwbedrijf Strukton komt in gevaar als Gerard Sanderink terugkeert als topman. Dat betoogde de raad van commissarissen (rvc) van het bedrijf voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, die moet beslissen of de zakenman langer geschorst blijft als hoogste baas van het bedrijf. Advocaten betoogden dat de gevolgen voor de 4000 werknemers en grote klanten van Strukton rampzalig zouden zijn als Sanderink zou terugkeren.

“Ondernemingen waarvan duizenden mensen afhankelijk zijn voor hun inkomsten en die werkzaamheden verrichten voor belangrijke publieke opdrachtgevers zijn geen speeltje van grootaandeelhouders”, verklaarde de advocaat namens de rvc.

Sanderink komt veel in het nieuws omdat hij privéconflicten met zijn ex publiekelijk uitvecht, waarin hij zijn bedrijven meesleurt. Als Sanderink niet op afstand zou worden gezet, dreigden banken hun kredietverlening aan Strukton te stoppen. Dat zou bouwactiviteiten praktisch onmogelijk maken. Ook accountants dreigden zicht terug te trekken en Sanderink zette volgens de rvc de relatie met belangrijke opdrachtgevers onder druk.

Bij Strukton ontstond onder Sanderink ook een angstcultuur, verklaarden leden van de ondernemingsraad. “Iedereen denkt altijd dat de muren oren hebben”, zei een van hen. “Een van de moeilijkste dingen voor ons was een veilige omgeving creëren”, zei rvc-voorzitter Joseph Kuling. Speciale contracten moesten medewerkers beschermen tegen eventuele represailles door Sanderink.

Commissarissen zeiden zich ook zorgen te maken over de gezondheid van Sanderink. Het zou steeds moeilijker worden om redelijke gesprekken met hem te voeren. De 74-jarige ondernemer, die geen advocaat had, was bij de inhoudelijke behandeling al weggelopen uit woede over de afwijzing van zijn wrakingsverzoek.

Naast een langere schorsing wil de raad van commissarissen van Strukton en Oranjewoud dat iemand anders het beheer over Sanderinks aandelen in die bedrijven overneemt, zodat hij zich daar ook als eigenaar niet meer mee kan bemoeien. Ook willen ze een onderzoek naar mogelijk wanbeleid.

Het liefst hadden Strukton en houdstermaatschappij Oranjewoud direct een uitspraak gehad, omdat begin juni een belangrijk gesprek met banken over een lening gepland staat. Maar de ondernemingskamer weigerde dat, omdat de rechters voldoende tijd wilden voor een goed besluit. Maar voorzitter Aernout Vink was het met eens met de rvc dat de kwestie bij Strukton “een drama is”.