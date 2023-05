VEH: aanvraag verduurzamingssubsidie lastig voor veel huiseigenaren

Een derde van de huiseigenaren heeft moeite met het aanvragen van subsidie voor het verduurzamen van hun huis. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van meldingen bij haar subsidiemeldpunt. Mensen vinden het aanvraagproces onbegrijpelijk, ontoegankelijk en tijdrovend.

Huiseigenaren kunnen financiƫle ondersteuning aanvragen voor bijvoorbeeld dak-, vloer- en glasisolatie of voor de aanschaf van een warmtepomp. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, zo stelt de VEH. Mensen die een melding deden, klaagden onder meer over de meetmethodes die onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het inmeten van isolerend glas, waarbij het niet duidelijk is of het raam met of zonder kozijn opgemeten moet worden. Ook is het online-aanvraagformulier lastig te vinden en heerst er frustratie over alle bewijslast die aanvragers moeten aanleveren.

Ook zijn subsidieaanvragers verbaasd over de hoeveelheid subsidie die ze uiteindelijk ontvangen. Die is lager dan verwacht. Dat geldt met name voor de tegemoetkoming voor glasisolatie. “Dat vinden wij een kwalijke zaak”, zegt directeur van de VEH Cindy Kremer. “Als je je ramen gaat vervangen, investeer je al snel tienduizenden euro’s. Als dan blijkt dat je een veel kleiner deel ervan terugkrijgt, komen mensen al gauw financieel in de knel.”

Verder klagen huiseigenaren bij de VEH over het invullen van de juiste meldcode. Die moet tevens worden ingevuld op de factuur van de aannemer, die de verduurzamingswerkzaamheden doorvoert. Kremer: “Als aanvrager kom je in een doolhof terecht aan meldcodes. Als de code niet correspondeert met de factuur van je aannemer, moet je daar weer achteraan. Dat zijn vreselijk tijdrovende klussen waar je als consument niet op zit te wachten.”

De VEH startte het subsidiemeldpunt nadat de belangenorganisatie voor huiseigenaren veel klachten had ontvangen. Het punt ging op 24 maart open, waarna de VEH bijna zevenhonderd meldingen kreeg. Inmiddels is het meldpunt weer gesloten.