Warenhuisketen Kohl’s schiet omhoog op lager Wall Street

Kohl’s maakte woensdag een koerssprong van ruim 18 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse warenhuisketen wist afgelopen kwartaal tegen de verwachting in toch winst te boeken. Ook handhaafde het winkelbedrijf zijn prognoses voor het gehele boekjaar. De nieuwe topman Tom Kingsbury verklaarde daarbij voortgang te boeken met de kostenmaatregelen en het beheer van de voorraden. Andere retailers als Walmart en Target, die eerder al met cijfers kwamen, daalden 0,8 en 1,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief door het aanhoudende politieke gesteggel tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond. Zo verklaarde de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy dat de besprekingen nog een lange weg te gaan hebben. De Verenigde Staten komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd. Dat zou wereldwijd tot grote financiƫle onrust kunnen leiden.

Ook wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Die bevatten mogelijk meer aanwijzingen of de Amerikaanse centrale bank het rentetarief wel of niet verder gaat verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 32.902 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,5 procent tot 4124 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 12.504 punten.

De resultaten van huizenbouwer Toll Brothers vielen in de smaak. Ook verklaarde het bedrijf dat de aantrekkende vraag naar huizen sinds begin dit jaar zich heeft voortgezet in het huidige kwartaal. Het aandeel klom 2,5 procent.

Ook Palo Alto Networks behoorde tot de stijgers met een winst van bijna 8 procent. Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de winstprognose voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien.

Agilent Technologies kelderde zo’n 10 procent na tegenvallende resultaten. De fabrikant van wetenschappelijke meetinstrumenten verlaagde ook zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor het gehele jaar.

De euro was 1,0784 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omhoog nadat de Saudische olieminister hintte op verdere productieverlagingen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 74,40 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg 1,9 procent tot 78,31 dollar.