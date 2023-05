ANVR blij met duidelijkheid Transavia over schrappen vluchten

Het is goed dat Transavia duidelijk is over het aantal vluchten dat geschrapt wordt, en tegelijkertijd voor de meeste reizigers een alternatief biedt. Dat zegt Frank Oostdam, directeur van reisbranchevereniging ANVR. Hij reageert daarmee op het nieuws dat Transavia 210 vluchten schrapt in juli en augustus, wat volgens hem te verwachten was. “Het goede nieuws is dat dit minder vluchten betreft dan in juni”, aldus Oostdam.

De komende maand schrapt Transavia namelijk ruim 330 vluchten. Aanleiding is dat de budgetmaatschappij minder vliegtuigen kan inzetten als gevolg van leveringsproblemen en problemen met het papierwerk van de toestellen. In vergelijking met juni valt het aantal geschrapte vluchten volgens Oostdam “op zich mee”. Ook is er meer zekerheid voor reizigers. “Als een klant ziet dat zijn vlucht niet is geschrapt, dan weet hij dat deze gewoon doorgaat”, stelt Oostdam.

De afgelopen tijd hebben reizigersorganisaties samen met Transavia de problemen proberen te ondervangen. Touroperators hebben volgens Oostdam daarvan zo’n 10 tot 15 procent opgelost, de rest kwam op het bordje van Transavia. “Een reisorganisatie maakt daarbij wel kosten. De problemen ontstaan met name als vluchten vertragen of op een andere dag vertrekken. Dan moeten hotels, huurauto’s en rondreizen omgeboekt worden”, legt Oostdam uit.

Dat Transavia nu aangeeft voor de zomermaanden voor “bijna alle passagiers” een passende oplossing te hebben gevonden, stemt Oostdam dan ook hoopvol. “Bijna iedereen heeft nu een aanbod gekregen, dus daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken.”