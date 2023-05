Automaker Xpeng onderuit op fors lagere beurs Hongkong

Xpeng ging donderdag onderuit op de aandelenbeurs in Hongkong, die ook een flink verlies liet zien. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers en zag de omzet halveren. Ook verwacht het bedrijf in het huidige kwartaal veel minder auto’s af te leveren. De resultaten waren veel slechter dan verwacht en beleggers zetten het aandeel dik 5 procent lager.

Mede door het koersverlies van Xpeng noteerde de Hang Seng-index in Hongkong tussentijds 2,1 procent in de min. Grote Chinese techbedrijven kregen ook rake klappen. Zo verloren tech- en webwinkelconcern Alibaba en internet- en gamesbedrijf Tencent meer dan 3 procent. Xiaomi won daarentegen 0,6 procent. De Chinese fabrikant van smartphones en tablets boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij kostenbesparingen.

Ook elders in Aziƫ was de stemming overwegend negatief door de aanhoudende impasse rond de verhoging van het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Kredietbureau Fitch waarschuwde dat de VS zijn AAA-rating, de hoogste kredietbeoordeling, zal verliezen als de Amerikaanse politici niet voor 1 juni een akkoord weten te bereiken.

De hoofdindex in Shanghai verloor 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney zakte 1,1 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield de rente voor de derde keer op rij onveranderd op 3,5 procent. Chipfabrikant SK Hynix klom 4,8 procent na de goed ontvangen resultaten van zijn Amerikaanse branchegenoot Nvidia.

De Nikkei in Tokio hield het hoofd boven water en klom 0,4 procent dankzij sterke koerswinsten van de Japanse chipbedrijven. Chiptester Advantest dikte bijna 16 procent aan en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg ruim 2 procent. Nvidia werd in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street bijna een kwart meer waard.