Chipbedrijven trekken AEX uit het slop, DSM-Firmenich zakt

De AEX-index op het Damrak veerde donderdag weer wat op na het verlies een dag eerder. Vooral de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML lieten stevige koerswinsten zien dankzij sterke resultaten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia. DSM-Firmenich moest het daarentegen ontgelden nadat het fusiebedrijf aandelen tegen korting verkocht om geld op te halen.

Besi en ASMI wonnen ruim 6 procent en waren daarmee veruit de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Chipmachinemaker ASML volgde met een plus van 4,7 procent. DSM-Firmenich (min 3,7 procent) sloot de rij. Het speciaalchemieconcern heeft met de verkoop van ongeveer 6,7 miljoen bestaande aandelen 733 miljoen euro opgehaald. Dat geld zal worden gebruikt om de uitrookprocedure te financieren om de laatste aandelen DSM in handen te krijgen die nog niet zijn aangemeld onder het fusiebod.

De markten bleven verder in de greep van de impasse in de Amerikaanse politiek over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. Kredietbureau Fitch waarschuwde dat de Verenigde Staten zijn AAA-rating, de hoogste kredietbeoordeling, zal verliezen als de Amerikaanse politici niet voor 1 juni een akkoord weten te bereiken. De laatste keer dat de kredietrating van de VS werd verlaagd was in 2011. Toen verlaagde kredietbureau S&P zijn rating vanwege het gesteggel tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 758,14 punten. Woensdag verloor de index nog 1,6 procent. De MidKap klom 0,2 procent tot 923,47 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent. De Duitse economie is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gekrompen. Eerder werd voor de periode nog een nulgroei gemeld. De belangrijkste handelspartner van Nederland laat nu twee kwartalen op rij een krimp zien en is daarmee officieel in een recessie beland.

Betaalbedrijf Adyen steeg 2,1 procent dankzij een koopadvies door Redburn. Lucas Bols 5,8 procent na tegenvallende jaarcijfers van de drankenproducent. Onward Medical werd 10 procent meer waard, na een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature waarin werd gemeld dat een hersenimplantaat helpt om het loopvermogen van dwarslaesiepatiƫnten te herstellen.

De euro was 1,0719 dollar waard, tegen 1,0759 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 73,84 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 77,95 dollar per vat.