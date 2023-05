Eerste emissieloze binnenvaartschip op waterstof in de vaart

In de haven van Rotterdam is donderdag ’s werelds eerste binnenvaartschip in gebruik genomen dat vaart met een elektromotor die wordt aangedreven door groene waterstof. Het is daarmee het eerste vaartuig in zijn soort dat geen CO2-uitstoot meer heeft.

Het ruim 100 meter lange containerschip uit 1998 van eigenaar Future Proof Shipping (FPS) is omgebouwd van een conventioneel binnenvaartschip met een dieselmotor naar een schip met een elektromotor die wordt aangedreven door waterstof. In de laadruimte staan twee speciale containers met daarin de brandstofcellen waarin maximaal 1000 kilo waterstof onder een druk van 300 bar is opgeslagen. Indien nodig kan het schip nog een extra bak van 90 meter lang voortduwen.

Het schip met de naam H2 Barge 1 gaat vanaf volgende maand heen en weer varen tussen Rotterdam en het Belgische Meerhout. Het vaartuig, met een capaciteit van ongeveer 200 containers, is voor zeker zeven jaar gecharterd door sportmerk Nike, dat met het Move To Zero-programma werkt aan de vergroening van het bedrijf.

Met de 1000 kilo waterstof is het mogelijk om de bijna 200 kilometer lange tocht van Rotterdam naar Belgiƫ af te leggen en weer terug. Om het schip helemaal emissieneutraal te maken is voor de reserveaandrijving gekozen voor een reeks batterijen die door het schip zelf worden opgeladen.

“We hopen volgend jaar nog drie binnenvaartschepen en over vijf jaar tien schepen in de vloot te hebben. Na de zomer beginnen we met de ombouw van de drie vaartuigen,” zegt FPS-oprichter en eigenaar Huib van de Grijspaarde. “Ons doel is om rond 2030 dertig schepen te hebben.”

Het gaat Van de Grijspaarde overigens niet alleen om geld verdienen. “We willen met dit unieke product natuurlijk ook de aanjager zijn van het emissieloos varen. Ik hoop dan ook van harte dat de markt ons concept oppikt en ook aan de slag gaat om de in totaal zo’n 5000 binnenvaartschepen in Nederland te vergroenen.”

FPS heeft bewust gekozen om tweedehands schepen te gebruiken. “Daarmee halen we ook echt een door fossiele brandstoffen aangedreven schip uit de vaart. De dieselmotor hebben we aan het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam geschonken voor studiedoeleinden,” aldus CEO Richard Klatten.

Hoewel waterstof als brandstof nu nog duurder is dan diesel vallen de meerkosten te overzien. “We hebben uitgerekend dat deze manier van vervoer Nike ongeveer een cent per paar schoenen extra kost in de totale productiekosten van het sportmerk”, zegt CFO Hans Bosman.