Fitch waarschuwt dat VS hoogste kredietrating kunnen verliezen

Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt dat de Verenigde Staten de AAA-rating, de hoogste kredietbeoordeling, dreigen te verliezen als de Amerikaanse overheid er niet in slaagt om voor 1 juni het schuldenplafond te verhogen. Fitch zette de rating van de VS op ‘rating watch negative’, wat betekent het oordeel dat op korte termijn verlaagd kan worden.

De Amerikaanse regering dreigt de status van wanbetaler te krijgen als president Joe Biden en de Republikeinse oppositie geen akkoord weten te bereiken over de verhoging van het schuldenplafond. Als er voor 1 juni geen deal wordt gesloten zal de regering volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën vanaf die datum zonder geld komen te zitten en kan het land niet meer aan zijn schuldverplichtingen voldoen. Dat zou wereldwijd grote financiële gevolgen hebben.

Fitch rekent er wel op dat de Democraten en Republikeinen het niet zover zullen laten komen en voor 1 juni een akkoord zullen bereiken over het verhogen van de schuldlimiet. “We zijn echter van mening dat de risico’s zijn toegenomen dat de schuldlimiet niet wordt verhoogd of wordt opgeschort vóór die datum en dat de overheid betalingen voor sommige van haar verplichtingen zou kunnen missen”, stelt het kredietbureau in een rapport.

De laatste keer dat de kredietrating van de VS werd verlaagd was in 2011. Toen verlaagde kredietbureau S&P zijn rating vanwege het gesteggel tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond.