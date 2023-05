FNV: werknemers verffabriek PPG Amsterdam gaan drie dagen staken

Medewerkers van verffabriek PPG in Amsterdam gaan vanaf donderdagochtend drie dagen staken. Dat meldt vakbond FNV die daarmee betere cao-afspraken wil afdwingen. Eerder legde het personeel van PPG-fabrieken in Tiel en Uithoorn al enkele dagen het werk neer.

Naast donderdag wordt er nog op vrijdag en dinsdag gestaakt. In het weekend en op Tweede Pinksterdag ligt de fabriek sowieso stil, laat FNV-bestuurder Erik de Vries weten. De fabriek in Amsterdam is de grootste vestiging van PPG, stelt de vakbond. Ongeveer 200 medewerkers van in totaal 300 personeelsleden werken daar in de productie.

FNV eist een loonsverhoging van 14,3 procent voor de in totaal 1100 medewerkers van PPG. Ook wil de bond dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels, de zogeheten automatische prijscompensatie. Volgens FNV behelst het huidige bod van de verfproducent een salarisverhoging van 7 procent.

Dat er nu gestaakt gaat worden heeft de directie “aan zichzelf te wijten”, aldus De Vries. “Het is al lang duidelijk dat de werknemers bereid zijn om langdurig actie te voeren voor een cao met een goede loonsverhoging.”

Volgens De Vries komt de staking op een gevoelig moment. Zo staat er vrijdag een bezoek gepland van de operationeel directeur, binnen PPG verantwoordelijk voor onder meer Europa en AziĆ«. “De fabriek staat erbij als om door een ringetje te halen, er is flink gepoetst. Maar de productiehal is stil en verlaten. Dat is niet wat de directie in gedachten had. Maar blijkbaar vinden ze dit bezoek belangrijker dan het welzijn van hun werknemers”, aldus de vakbondsbestuurder.