Lufthansa koopt definitief belang in Italiaanse maatschappij ITA

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa neemt definitief een minderheidsbelang in de Italiaanse branchegenoot ITA. Donderdag tekende het Duitse concern een overeenkomst met de Italiaanse overheid voor de aankoop van 41 procent van de aandelen. Daar betaalt Lufthansa 325 miljoen euro voor.

Begin dit jaar diende Lufthansa een bod in om een deel van ITA in handen te krijgen. Die luchtvaartmaatschappij is de doorstart van het eerder failliet gegane Alitalia. Toen die maatschappij omviel werd ze door de Italiaanse staat overeind gehouden en gereorganiseerd. Dat kostte Italiƫ meer dan 13 miljard euro.

Eerder was ook Air France-KLM samen met partner Delta Air Lines en een investeerder in de race voor een belang in ITA, net als cruise- en vrachtrederij MSC. Maar die partijen haakten eerder al af. Lufthansa bestaat niet alleen uit de Duitse luchtvaartmaatschappij met dezelfde naam maar ook uit Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss en budgetmaatschappij Eurowings.