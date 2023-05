Nieuwe data: Duitsland maakte afgelopen winter toch recessie door

De Duitse economie is in de eerste maanden van dit jaar met 0,3 procent gekrompen. Dat komt naar voren uit een tweede raming van het Duitse nationale statistiekbureau Destatis, waaruit nu blijkt dat Duitsland gedurende de winter onverwachts een recessie doormaakte. In de eerste raming werd nog uitgegaan van een stagnatie in de economische prestaties.

Economen spreken van een recessie als de economie twee kwartalen op rij krimpt. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwam de krimp uit op 0,5 procent. Het gaat daarbij om dalingen op kwartaalbasis, op jaarbasis groeide de Duitse economie van januari tot en met maart juist met 0,5 procent.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz was er in januari nog “zeker van” dat Duitsland niet in een recessie zou belanden dit jaar. Maar consumenten blijven last houden van de gestegen prijzen in winkels, waardoor zij de hand op de knip houden. Ondanks dat de inflatie op jaarbasis is afgezwakt, lag die in april nog altijd 7,2 procent hoger dan een jaar eerder. Destatis merkt dat consumenten minder geld uitgeven aan zaken als kleding, schoenen en meubilair.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is het nog allerminst zeker of de Duitse economie er de komende tijd op vooruit gaat. “Een daling van de koopkracht, uitgedunde industriële orderportefeuilles, de gevolgen van de meest agressieve verkrapping van het monetaire beleid in decennia en de verwachte vertraging van de Amerikaanse economie pleiten voor een zwakke economische activiteit”, stelt hij. Daarbovenop komen nog de oorlog in Oekraïne en de energietransitie die “de Duitse economie de komende jaren structureel belasten”, aldus Brzeski.