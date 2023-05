Onderzoek: aanpak banken van belastingontwijking nog onvoldoende

Het merendeel van de Nederlandse banken pakt belastingontwijking door zakelijke klanten nog steeds niet voldoende aan. Vijf van de acht banken scoren hier nog steeds slecht op, waaronder de grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank. Dat melden de opstellers van de Eerlijke Bankwijzer op basis van nieuw beleidsonderzoek bij de banken.

Zo vragen de grootbanken de bedrijven die zij financieren bijvoorbeeld niet om openheid over hun belastingbetalingen en afspraken met belastingautoriteiten. Daarnaast verwachten ze niet van deze bedrijven dat ze een systeem hebben om direct actie te ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontwijking of zelfs -ontduiking. Alleen Van Lanschot Kempen en de Volksbank verbeterden hun beleid op dit vlak.

ABN AMRO en ING scoren naast de aanpak van belastingontwijking ook slecht op andere onderzochte thema’s. Zo blijft ING hekkensluiter met vijf onvoldoendes op belastingen, dierenwelzijn, wapens, gendergelijkheid en klimaatverandering. Bij ABN AMRO zijn de scores, met uitzondering van gendergelijkheid, gedaald.

De Volksbank en Triodos hebben het beste beleid op het gebied van duurzaamheid. Rabobank is de enige grootbank die geen achteruitgang, maar een lichte verbetering van het beleid laat zien. Vooral op het thema natuur doet de bank het opvallend goed.

Op het gebied van gendergelijkheid laten ABN AMRO, NIBC en Van Lanschot Kempen de grootste verbeteringen zien. Toch blijven de scores op dit punt te laag, aldus de Eerlijke Bankwijzer. Het onderzoek is gedaan in opdracht van onder meer Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam Novib.

ING laat in een reactie weten zich niet in de scores van de Eerlijke Bankwijzer te herkennen en verwijst naar een veel betere score in een rapport over transparant belastingbeleid van de vereniging voor duurzame beleggers VBDO. Daarnaast zegt de bank geen belastingadvies te geven en geen “belastingontduiking en agressieve belastingontwijking door klanten” te faciliteren. Ook moeten klanten transparant zijn over hun belastingmoraal.

ABN AMRO zegt zich in te zetten voor een verantwoord belastingbeleid. De bank heeft niet meegewerkt aan de Eerlijke Bankwijzer omdat de methodiek van dat onderzoek niet zou kloppen. “Hoewel wij het ook niet eens zijn met alle bevindingen, is deze publicatie wel een duidelijk signaal voor ons. Het houdt ons scherp, geeft ons inzicht in de opvattingen van belangrijke maatschappelijke stakeholders en laat ons in ieder geval zien waar wij nog uitdagingen hebben.”