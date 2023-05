Opnieuw bedrijf dat elektrisch wil vliegen vanaf Twente Airport

Electron Aviation wil vanaf 2027 met elektrische vliegtuigen gaan vliegen vanaf Twente Airport. Daarmee toont er opnieuw een bedrijf interesse om elektrisch vliegen mogelijk te maken vanaf het vliegveld bij Enschede. Eerder dit jaar zag Fly with Lucy (LUCY) Twente al als geschikte uitvalsbasis.

Electron maakt deel uit van een groep van bedrijven die momenteel bezig zijn met het ontwikkelen van een vliegtuig dat volledig elektrisch is. Het toestel zou straks in staat moeten zijn om vijf personen te vervoeren binnen een straal van ongeveer 500 kilometer, zonder directe CO2-uitstoot. “Voor alle duidelijkheid: daarmee ben je in minder dan twee uur in Berlijn, Londen of Parijs”, zegt directeur en medeoprichter Josef Mouris in een verklaring.

“Om binnen dit decennium zinvolle afstanden te vliegen, moesten we een compromis sluiten over de grootte van het vliegtuig en ons beperken tot vijf stoelen”, legt Mouris uit. Dat het toestel klein is sluit volgens hem wel goed aan bij het bedrijfsmodel dat hij voor ogen heeft, waarbij mensen op aanvraag een vlucht kunnen boeken.

Eerder dit jaar werd al bekend dat LUCY, een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij, en Twente Airport gaan samenwerken aan het opzetten van een regionaal netwerk, waarbij elektrische vliegtuigen worden ingezet om regionale luchthavens met elkaar te verbinden. Daar zou ook vraag naar zijn. Het vliegveld stelde toen al de ambitie te hebben een kraamkamer te worden voor de duurzame luchtvaart. De eerste LUCY-vluchten zouden vanaf 2025 moeten plaatsvinden.