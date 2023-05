30 procent aandeelhouders TotalEnergies steunt klimaatresolutie

Op de jaarlijkse vergadering van TotalEnergies heeft ruim 30 procent van de aandeelhouders gestemd voor ambitieuzere klimaatmaatregelen bij het Franse olie- en gasconcern. Indiener Follow This, gesteund door een coalitie van zeventien beleggers waaronder Achmea, zag de steun daarmee fors hoger uitvallen dan de 17 procent uit 2020.

Maar de minder ambitieuze klimaatdoelstellingen van TotalEnergies zelf werden gesteund door een veel grotere groep van 89 procent van de aandeelhouders, hetzelfde aantal als vorig jaar. Daarmee is de groep die tevreden is met de koers, die ook dit jaar weer hoge winsten oplevert, nog altijd ruim in de meerderheid.

“Stemmen van aandeelhouders zijn cruciaal om olieconcerns aan te sporen hun CO2-uitstoot omlaag te brengen”, laat Follow This-oprichter Mark van Baal weten. “Olie- en gasbedrijven kunnen het klimaatakkoord van Parijs maken of breken en moeten luisteren naar hun aandeelhouders.”

Follow This vroeg dit jaar om duidelijke doelen voor het verlagen van de absolute CO2-uitstoot door TotalEnergies in 2030, inclusief de broeikasgassen die vrijkomen door het gebruik van diesel, gas of benzine. Maar juist die laatste categorie, goed voor het overgrote deel van de uitstoot, is een pijnpunt voor veel oliemaatschappijen.

Net als bij Shell dinsdag waren er volop klimaatprotesten bij de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies in Parijs. Het bedrijf zette pepperspray in tegen honderden activisten die de toegang wilden blokkeren.

Bij Shell leverde dezelfde Follow This-resolutie een steun van iets meer dan 20 procent op, nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. De activistische beleggersgroep zegt de voorstellen volgende week bij branchegenoten ExxonMobil en Chevron weer te gaan indienen.