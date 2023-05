Blik op chipbedrijven en schuldenplafond VS op Damrak

Op de Amsterdamse beurs blijven de chipbedrijven ook vrijdag in de belangstelling staan. ASMI, Besi en ASML werden donderdag al flink meer waard dankzij goed ontvangen resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia. Dat kwam vooral door de grote aandacht voor toepassingen van kunstmatige intelligente (AI). Nvidia kan daardoor de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks bijbenen. Op de Aziatische beurzen gingen de Japanse en Zuid-Koreaanse chipbedrijven vrijdag verder omhoog.

Daarnaast blijven beleggers scherp letten op de ontwikkelingen rond het Amerikaanse schuldenplafond. Een deal tussen de Democraten en Republikeinen over de noodzakelijke verhoging van dat plafond laat nog altijd op zich wachten. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde ook tijdens het lange weekeinde in de Verenigde Staten door te zullen werken om een akkoord te bereiken. De VS komen rond 1 juni zonder geld te zitten als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd.

Maandag blijven de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege Memorial Day. Op de Amsterdamse beurs wordt maandag op Tweede Pinksterdag wel gehandeld.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. In Aziƫ ging de Japanse Nikkei 0,4 procent hoger het weekeinde in onder aanvoering van de chipbedrijven. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak zal NN Group mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Britse bank HSBC voegden de verzekeraar toe aan hun kooplijst. Ook InPost staat in de belangstelling. Grootaandeelhouder Advent verkoopt een belang van 15 procent in de Poolse aanbieder van pakketkluisjes voor 10 euro per aandeel aan investeringsbedrijf PPF.

Biotechnoloog Vivoryon kondigde aan 25 miljoen euro te hebben opgehaald met de verkoop van aandelen. Het geld zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van zijn kandidaatmedicijnen. Chemiebedrijf Avantium liet weten een Europese subsidie te hebben ontvangen van 1,5 miljoen euro voor deelname aan een onderzoek naar de elektrochemische omzetting van CO2 in duurzame plastic materialen.

De euro was 1,0734 dollar waard, tegen 1,0722 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 71,91 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 76,19 dollar per vat.