Chipbedrijven verder omhoog op positieve Japanse beurs

De Japanse chipbedrijven gingen vrijdag verder omhoog op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers trokken zich op aan de flinke koerssprong van de Amerikaanse chipproducent Nvidia, die bijna een kwart meer waard werd op Wall Street na sterke kwartaalresultaten en goede vooruitzichten. Nvidia verklaarde dat het de vraag naar chips voor datacenters nauwelijks kan bijbenen door de grote aandacht voor toepassingen van kunstmatige intelligente (AI).

Chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron dikten rond de 5 procent aan. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde mede daardoor 0,8 procent hoger en keerde terug boven de 31.000 punten. Ook het Japanse conglomeraat Kawasaki Heavy Industries behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van 6 procent. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank won 1,2 procent en luchtvaartmaatschappij ANA Holdings klom 2 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe inflatiecijfers van de regio Tokio, die een goede indicatie vormen voor de stijging van de consumentenprijzen in het hele land. De kerninflatie zonder de sterk schommelende prijzen voor verse voedingsproducten en energie nam in mei toe tot 3,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds april 1982. Het inflatiecijfer waarin alleen de voedselprijzen niet worden meegenomen koelde wel sterker af dan verwacht tot 3,2 procent.

De andere Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent ondanks tegenvallende Australische winkelverkopen in april. De beurs in Shanghai verloor 0,1 procent en in Hongkong hadden beleggers een vrije dag.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent, dankzij verdere koersstijgingen van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung (plus 2 procent) en SK Hynix (plus 6 procent). Hyundai klom 0,3 procent. De autofabrikant gaat samen met accumaker LG Energy Solutions (min 1 procent) zo’n 4 miljard euro investeren in een nieuwe accufabriek voor elektrische voertuigen in de Verenigde Staten.