Consumenten vanaf 2024 beter beschermd tegen onveilige producten

Alle producten die in Nederland worden verkocht moeten vanaf eind 2024 een in de EU gevestigde fabrikant of aansprakelijk persoon van de verkoper hebben. Dit staat in nieuwe EU-regels over productveiligheid en komt in Nederland in de Warenwet te staan, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag.

De nieuwe regels moeten consumenten beter beschermen tegen onveilige of illegale spullen, zoals producten die brandgevaarlijk zijn of schadelijk voor de gezondheid. Momenteel voldoen niet alle online in Nederland verkochte producten aan dezelfde eisen, omdat buiten EU-landen niet overal dezelfde regels voor productveiligheid gelden. “We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU landen via zogenoemde directe import weren”, aldus minister Adriaanse in een verklaring.

Daarnaast zouden consumenten met de nieuwe regels makkelijker hun recht kunnen halen bij de verkoper, wanneer er een probleem is met het gekochte product. Nu zou het soms lastig zijn om contact te leggen met verkopers uit landen van buiten de EU.

De nieuwe regels gaan gelden voor producten die te koop zijn in fysieke winkels en op onlineplatforms. In Nederland zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht houden op de regels die gelden vanaf 14 december 2024.