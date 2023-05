Credit Suisse verliest rechtszaak van Georgische miljardair

Credit Suisse heeft opnieuw een rechtszaak verloren die was aangespannen door de Georgische miljardair Bidzina Ivanishvili. De rechtbank in Singapore oordeelde dat Credit Suisse Trust, een in de stadstaat gevestigd onderdeel van de Zwitserse bank, zijn plicht jegens Ivanishvili heeft geschonden door het vermogen van de trust onvoldoende te beschermen. Credit Suisse zal de Georgische zakenman daardoor voor mogelijk honderden miljoenen dollars moeten compenseren.

De rechtbank schatte de schadevergoeding in eerste instantie op 926 miljoen dollar (zo’n 863 miljoen euro). Maar dat bedrag werd vervolgens met ruim 79 miljoen dollar naar beneden bijgesteld. De rechtbank verklaarde daarbij dat de schadevergoeding verder zou kunnen worden gewijzigd “om ervoor te zorgen dat er geen dubbel herstel plaatsvindt”. Een rechtbank in Bermuda kende Ivanishvili vorig jaar namelijk in dezelfde zaak al meer dan 600 miljoen dollar aan schadevergoeding toe.

De uitspraak markeert een grote tegenslag voor het door schandalen geplaagde Credit Suisse. Ivanishvili had het onderdeel van de bank aangeklaagd om een schadevergoeding te eisen voor gederfde inkomsten, ofwel de inkomsten die hij in de loop der jaren zou hebben verdiend als zijn geld wel veilig was geïnvesteerd.

Het vonnis benadrukte het falen van Credit Suisse om te voorkomen dat de private bankier Patrice Lescaudron toegang bleef houden tot de bezittingen van de trust. Lescaudron werd in 2018 veroordeeld voor fraude. Hij haalde onder meer geld van de rekeningen van Ivanishvili om de groeiende verliezen in de portefeuilles van andere klanten te dekken.

Credit Suisse werd in maart dit jaar van de ondergang gered. De bank was in de financiële problemen geraakt na jaren van schandalen, verliezen en mislukkingen in risicobeheer en dreigde failliet te gaan doordat klanten hun geld weghaalden. Onder druk van de Zwitserse autoriteiten werd de bank overgenomen door zijn grotere branchegenoot UBS.