FNV was eerst niet welkom, sluit nu toch cao’s TUI fly en easyJet

FNV is erin geslaagd om cao-afspraken te maken met twee luchtvaartmaatschappijen waar de vakbond eerst niet welkom was. Vrijdag meldde de bond dat de eerste cao voor cabinepersoneel van TUI fly een feit is. Ook is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te bereiken voor de Nederlandse stewards, stewardessen en pursers van easyJet.

Met betrekking tot de afspraken bij TUI fly spreekt FNV-bestuurder van Birte Nelen van een “historisch moment”. Al sinds 2019 probeerde de bond een stem te krijgen in het onderhandelingsproces over arbeidsvoorwaarden. Eerst wilde TUI fly alleen overleggen met de ondernemingsraad, maar FNV stapte naar de rechter. In een hoger beroep werd vorig jaar bepaald dat TUI fly met de bond in onderhandeling moest gaan.

“Daarna heeft TUI fly zich opgesteld als constructieve werkgever”, aldus Nelen. Ze zegt dat het personeel nu tussen de 8 en 13,5 procent meer gaat verdienen. Ook zijn er afspraken gemaakt over een regeling waardoor oudere collega’s met een salarisaanvulling minder kunnen gaan werken, zonder dat hun pensioenopbouw wordt aangetast.

EasyJet, dat na KLM de grootste gebruiker is van Schiphol, probeerde eerder om met een andere vakbond, VNC, tot een akkoord te komen over een nieuwe cao. Maar dat mislukte, terwijl FNV dreigde met een mogelijke staking onder het cabinepersoneel in de drukke meivakantie. Die staking kwam er uiteindelijk niet, want de maatschappij besloot alsnog met FNV te gaan onderhandelen.

In het akkoord is volgens de bond een loonstijging van meer dan 10 procent en een eenmalige financiële uitkering opgenomen. EasyJet-medewerker en FNV-lid Cheyenne van Egmond reageert: “We zijn heel trots op dit resultaat en hopen dat de leden er ook mee instemmen. Want die hebben uiteraard het laatste woord.”