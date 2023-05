Ford gaat Tesla-stekker gebruiken in de Verenigde Staten

Eigenaren van een elektrische Ford kunnen in de Verenigde Staten en Canada vanaf volgend jaar terecht bij alle laadpunten van concurrent Tesla. Vanaf 2025 gaat Ford de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gebruiken voor zijn voertuigen. De specificaties voor die stekker werden eind vorig jaar door Tesla vrijgegeven, maar Ford is het eerste bedrijf dat aankondigt die standaard te gaan gebruiken.

PotentiĆ«le kopers van elektrische auto’s in de VS noemen toegang tot laadpalen een belangrijke zorg. Tesla heeft door de hele VS snellaadstations en door de samenwerking kan Ford die zorg bij zijn klanten wegnemen. Ford en Tesla zeiden niets over financiĆ«le afspraken rond de deal.

De door Tesla ontwikkelde stekker, de zogeheten North American Charging Standard, is door de koppositie van Tesla op het gebied van elektrische auto’s de meest gebruikte stekker in de VS. In Europa is de zogeheten CCS-stekker de standaard. Tesla’s in Europa hebben die stekker.