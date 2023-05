HEMA trekt meer klanten en vergroot winst door nieuwe strategie

HEMA ziet dat zijn twee jaar geleden ingevoerde nieuwe strategie zijn vruchten afwerpt. De winkelketen zegt meer te focussen op de kwaliteit van producten en zag het afgelopen boekjaar het aantal klanten met bijna 35 procent stijgen. Ook kochten zij voor fors meer geld producten, waardoor er na jaren van verliezen opnieuw winst is geboekt.

HEMA zag zijn omzet van februari vorig jaar tot en met afgelopen januari met een vijfde stijgen, tot bijna 2 miljard euro. De winst voor belastingen steeg naar 31,6 miljoen euro, nadat een jaar eerder voor het eerst in lange tijd weer winst werd geboekt. “De positieve reactie van klanten op onze koers om HEMA weer echt HEMA te maken geeft ons het vertrouwen dat we onze positie en resultaten in de komende jaren blijven versterken”, licht topvrouw Saskia Egas Reparaz toe.

De winkelketen heeft de afgelopen maanden ook een nieuwe inrichting in vier winkels uitgeprobeerd. “De resultaten van deze vier winkels zijn uitstekend”, meent de keten. “Daarom gaat HEMA nog voor de zomer de test uitbreiden en meer winkels compleet vernieuwen.”

HEMA maakte ook bekend in 2030 75 procent minder CO2 uit te willen stoten met zijn eigen operatie dan in 2019. In 2050 wil de keten, met 733 winkels en ruim 17.000 medewerkers, klimaatneutraal zijn.