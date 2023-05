IMF: Amerikaanse economie groeit dit jaar iets harder dan gedacht

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie voor dit jaar iets verhoogd. Wel wijzen de deskundigen van de VN-organisatie erop dat de rente in de Verenigde Staten waarschijnlijk nog langer hoog zal moeten blijven om de inflatie te beteugelen. Ook dringt het fonds er nogmaals op aan dat de Democraten en Republikeinen in Washington snel overeenstemming bereiken over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

Het IMF verwacht voor dit jaar nu een groei van 1,7 procent, waar dat bij een vorige prognose in april nog 1,6 procent was. “De Amerikaanse economie is veerkrachtig gebleken”, zei IMF-topvrouw Kristalina Georgieva op een persconferentie, kort nadat de bijgewerkte cijfers waren vrijgegeven. Volgend jaar vertraagt de groei van de grootste economie van de wereld waarschijnlijk wel tot 1 procent. In april werd hier nog uitgegaan van een plus van 1,1 procent. De vertraging leidt volgens het IMF in 2024 naar verwachting ook tot een kleine toename van de werkloosheid.

Een deal tussen de Democraten en Republikeinen over de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond laat nog altijd op zich wachten. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy verklaarde tijdens het komende lange weekeinde door te zullen werken om een akkoord te bereiken. Als het schuldenplafond niet wordt opgeschroefd komt de Amerikaanse overheid rond 1 juni formeel zonder geld te zitten. Dat kan wereldwijd voor grote financiƫle onrust zorgen.