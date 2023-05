Luchtvaartbonden waarschuwen Kamer voor ‘leugens’ staatsagent KLM

Vijf luchtvaartvakbonden waarschuwen de Tweede Kamer dat staatsagent Jeroen Kremers bij KLM in zijn rapportages “de werkelijkheid geweld aandoet”. VKP, VNV, VNC, De Unie en NVLT schrijven dat in een brief aan de Kamer in aanloop naar een debat over de vierde en vijfde rapportage van die staatsagent. Die moest namens de overheid toezien dat KLM zich aan de voorwaarden hield, die aan de staatssteun waren gesteld die tijdens de coronatijd werd gegeven aan de luchtvaartmaatschappij.

De bonden schrijven de overheid “zeer erkentelijk” te zijn voor de staatssteun. “Daarmee werden onder meer de netwerkfunctie van KLM en de werkgelegenheid in de luchtvaartsector in ons land veiliggesteld”, stellen ze. Maar KLM wist snel weer winst te maken en de leningen af te lossen. Eerder dit jaar kon helemaal afscheid worden genomen van de steun vanuit Den Haag.

De vakbonden zeggen goed te begrijpen dat er voorwaarden werden gesteld aan de steun, onder meer over loonmatiging. Maar ze geven aan dat dit zonder inbreng van de vakbonden is gebeurd en dat er ingrepen in al afgesproken cao’s werden geĆ«ist. Ze wijzen erop dat die gang van zaken indruist tegen de Nederlandse wet en internationale verdragen, zoals ook door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is vastgesteld. Maar de staatsagent zweeg over de “onrechtmatigheid en onhoudbaarheid van deze voorwaarden”. Hij bleef volhouden dat KLM niet aan de regels voldeed.

Bovendien bevatten de rapportages van Kremers volgens de bonden “onjuistheden en persoonlijke meningen” die zorgden voor reputatieschade bij KLM en het personeel. Eerder door de vakbonden geuite zorgen, leidden niet tot beterschap, zeggen ze.

Ook in de vijfde rapportage staan weer allerlei zaken die niet kloppen, schreef De Telegraaf eerder deze week al. Zo zouden onder meer de piloten onder vuur worden genomen omdat zij te veel verdienen. “Ik hoor al weken dat de directie zich zorgen maakt over de rapportage”, reageerde Reinier Castelein van De Unie in de krant. “Hoe kan het dat de politiek zoveel ruimte laat om de grootste werkgever van Nederland telkens zo negatief te benaderen? En hoe kan het dat hij aanhoudend het beter betaalde personeel zo mag neersabelen?”