Lufthansa wil Italiaanse maatschappij helemaal inlijven

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa wil de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA in drie stappen helemaal overnemen. Dat heeft Lufthansa-topman Carsten Spohr vrijdag gezegd, een dag nadat Lufthansa een deal met de Italiaanse overheid ondertekende om 41 procent van ITA in handen te krijgen. Daar betaalt Lufthansa 325 miljoen euro voor.

Maar in de overeenkomst is ook vastgelegd hoe Lufthansa zijn belang in ITA verder kan uitbreiden. Vanaf 2025 kan Lufthansa onder bepaalde voorwaarden nog 49 procent van de opvolger van het failliete Alitalia kopen van de Italiaanse overheid. De laatste 10 procent die Rome dan nog in handen heeft, kan in een derde stap dan worden gekocht.

Een tijdspad en een prijs voor de volledige overname noemde Spohr niet. Wel gaf hij aan dat als de groei van ITA niet loopt zoals verwacht, Lufthansa niet kan worden gedwongen om de rest van de luchtvaartmaatschappij te kopen. Ook loopt Lufthansa geen economische en juridische risico’s uit de tijd van Alitalia.

Die Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging enkele jaren geleden failliet. Toen er geen partij voor een doorstart kon worden gevonden, nam de Italiaanse staat Alitalia in 2020 over en voerde een reorganisatie door. De afgeslankte luchtvaartmaatschappij ging daarna door onder de naam ITA.

Luchtvaartconcern Lufthansa bestaat niet alleen uit de gelijknamige Duitse luchtvaartmaatschappij. Ook het Oostenrijkse Austrian Airlines, Swiss uit Zwitserland en het Belgische Brussels Airlines vallen daaronder, net als budgetluchtvaartmaatschappij Eurowings.