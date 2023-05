Musks Neuralink zegt toestemming te hebben voor testen op mensen

De hersenimplantaatstart-up Neuralink van Elon Musk zegt toestemming van medische toezichthouder FDA te hebben gekregen om de technologie van het bedrijf te gaan testen op mensen.

Neuralink werkt aan een implantaat dat in de schedel wordt ingebracht. Doel is het brein rechtstreeks te laten communiceren met een computer, zo legde Musk in december uit bij een presentatie voor de start-up. Het bedrijf wil volgens hem proberen met die technologie verlamde mensen in staat te stellen hun spieren weer te bewegen en mensen die blind zijn geworden hun zicht terug te geven. Voor de verdere toekomst heeft Neuralink plannen om de implantaten te gebruiken om mensen met ziektes als ALS, Parkinson of slachtoffers van een beroerte te helpen met communicatie.

Neuralink gaf donderdag aan dat het bedrijf nog geen aanmeldingen aanneemt voor proeven. Musk heeft sinds 2019 al zeker vier keer aangekondigd dat Neuralink op korte termijn zou starten met het testen op mensen. Toch vroeg het bedrijf, dat in 2016 werd opgericht, pas begin 2022 voor het eerst toestemming voor klinisch onderzoek. Dat verzoek werd afgewezen. De FDA heeft donderdag niet gereageerd op het bericht van Neuralink.