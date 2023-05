Ondernemingsraad Nedcar dreigt met kort geding tegen VDL

De ondernemingsraad van Nedcar dreigt met een kort geding als de directie van moederbedrijf VDL niet alsnog inzage geeft in het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft gegeven vanwege voortijdige beëindiging van hun contract.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ook de opvolger van de MINI Countryman in Born zou worden gebouwd, maar BMW trok dat contract eenzijdig in. Daarmee ging werk voor een periode van negen jaar verloren. De or wil weten welke schadevergoeding daarvoor aan VDL is betaald, maar de directie weigert inzage, aldus voorzitter Abdel Lahssaini van de or vrijdag.

De or heeft een advocaat onder de arm genomen die een kort geding voorbereidt. Volgens Lahssaini is de handelwijze van VDL in strijd met de wet op de ondernemingsraden.

“We hebben de directie inmiddels twee brieven hierover geschreven. Daar is niet op gereageerd. Donderdag is een nieuwe brief ter herinnering de deur uitgegaan. We geven de directie nog drie dagen de tijd. Heeft die woensdag nog steeds niet gereageerd, dan stappen we naar de rechter.”

De or wil ook inzage in de afspraken die met Rivian zijn gemaakt. Dat Amerikaanse bedrijf betaalde 100 miljoen euro voor exclusiviteitsrecht in Born, zodat VDL niet met andere potentiële klanten in zee zou gaan. “Wij willen die afspraken inzien rond het overmaken van dat bedrag”, aldus Lahssaini. “We denken dat dit bedrag is weggesluisd naar Eindhoven. We willen weten waarom dat is gebeurd. Je kunt niet zomaar 100 miljoen uit Nedcar weghalen en naar VDL wegsluizen.”

Tenslotte wil de or weten hoe het zit met het uitkeren van een dividend van 300 miljoen euro. “Het blijkt niet om een dividend, maar om een lening te gaan. We willen weten hoe dat zit.”

Volgens Lahssaini heeft Nedcar een productieachterstand opgelopen. De twee wilde en vier formele stakingsdagen resulteerden in een achterstand van de bouw van 3800 auto’s, aldus Lahssaini. Tel daarbij op dat BMW heeft gevraagd om een extra productie van 3200 countrymans, dan kom je op een totale achterstand van 7000 auto’s, rekende Lahssaini voor.

Hij verwacht dat de druk vanuit BMW op VDL dan ook zal toenemen om aan de productie-eisen te voldoen. “De stakingen kosten het bedrijf 9,5 miljoen euro per dag, plus de boetes die daar bovenop komen.”