Onderzoek: populairder Netflix nog altijd grootste in Nederland

Netflix is nog altijd verreweg de populairste streamingdienst in Nederland. Volgens onderzoek van GfK verstevigde de film- en seriedienst in een jaar tijd zijn eerste plaats zelfs, met een groei van 10 miljoen onlinebezoeken tot ongeveer 70 miljoen bezoeken in april. Dat is bijna de helft van alle streams in Nederland. Videoland maakte ook een duidelijke groei door en bezet de tweede plek.

Gemiddeld gebruikt elke Nederlander nu twee verschillende streamingdiensten. Er komen steeds meer opties bij. Zo werden Viaplay en HBO Max vorig jaar beschikbaar. “Nieuwsgierigheid en introductiecampagnes” bezorgden de twee nieuwe spelers toen meteen al een fors marktaandeel van een vijfde, maar dat is nu alweer gedaald tot 12 procent. HBO Max kende ondanks het succes van de serie The Last of Us de grootste krimp (van 12 procent naar 5 procent).

Nederlanders combineren een abonnement het vaakst op Netflix en Videoland, onderdeel van RTL. Ouderen kiezen naast Netflix het vaakst voor Viaplay erbij, jongeren voor Disney+. Ook deze streamingdienst werd het afgelopen jaar minder populair. Viaplay, waar onder meer de Formule 1-races van Max Verstappen zijn te zien, bleef nagenoeg gelijk.

In totaal keken zo’n 8 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder vorige maand online naar films en series, goed voor ruim de helft van het land. Streamingdiensten zijn het populairst onder jongeren, van 13 tot 34 jaar. Van hen maakt 64 procent gebruik van een streamingdienst.

Netflix krijgt er steeds meer concurrenten bij en ziet het aantal abonnees wereldwijd niet meer constant groeien. Deze week kondigde de dienst aan dat mensen die hun account willen delen met iemand op een ander adres, 3,99 euro per maand meer moeten gaan betalen.