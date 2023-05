Recordaantal Nederlanders bezocht Oostenrijk afgelopen winter

Een recordaantal Nederlanders heeft afgelopen winter Oostenrijk bezocht. Volgens het Oostenrijks Toeristenburo gingen ruim 1,2 miljoen Nederlandse toeristen op vakantie naar het land, dat is bijna een kwart meer dan de vorige winter. In totaal heeft die groep zo’n 6,7 miljoen overnachtingen geboekt, 20 procent meer dan een jaar eerder.

“Ondanks zware jaren met covid, hoge inflatie met alle gevolgen van dien en oorlog in Europa, heeft de Nederlandse vakantieganger Oostenrijk afgelopen winter meer dan ooit weten te vinden”, aldus het Oostenrijks Toeristenburo. Nederland is een van de belangrijkste markten voor Oostenrijk op het gebied van wintertoerisme.

Het Oostenrijks statistiekbureau meldt vrijdag dat er in het afgelopen winterseizoen in totaal ruim 69 miljoen overnachtingen zijn geboekt. Daarmee was het toerisme afgelopen winter bijna weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Alleen in de laatste winter voor de uitbraak van de coronacrisis werden er meer overnachtingen geboekt, namelijk bijna 73 miljoen.