CEO JPMorgan ontkent contact met Jeffrey Epstein

CEO en bestuursvoorzitter Jamie Dimon van bankconcern JPMorgan Chase zegt nooit contact te hebben gehad met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat heeft hij vrijdag onder ede verklaard in een zaak die de Amerikaanse Maagdeneilanden en slachtoffers van Epstein hebben aangespannen tegen het bedrijf.

De slachtoffers stellen dat JPMorgan de misbruikpraktijken van de door zelfmoord overleden miljonair mogelijk hebben gemaakt, door hem aan te houden als klant en weg te houden bij toezichthouders. De Maagdeneilanden vinden dat de bank in elk geval signalen heeft gemist dat het misbruik gebeurde op Epsteins privé-eiland.

Epstein was van 2000 tot 2013 klant van JPMorgan, terwijl hij in 2008 bekende in een zedenzaak waarbij een minderjarige was betrokken. Volgens de bank heeft Dimon vrijdag verklaard dat hij Epstein nooit heeft ontmoet en nooit betrokken is geweest bij diens financiën. Wel liet de CEO weten dat “achteraf gezien” elke band met Epstein een fout was en dat de bank dat betreurt.

Dimon is niet persoonlijk aangeklaagd in de zaak en werd opgeroepen als getuige. Ook Elon Musk is gedagvaard in de rechtszaak, omdat hij Epstein zou hebben aangedragen of geprobeerd hebben hem aan te dragen als klant bij JPMorgan.

Deutsche Bank heeft onlangs in een vergelijkbare rechtszaak ingestemd met een schikking van 75 miljoen dollar. “Door de schikking kunnen tientallen overlevenden van Jeffrey Epstein eindelijk proberen hun vertrouwen in ons systeem te herstellen, wetende dat alle individuen en entiteiten die Epsteins seksueel misbruik en mensenhandel hebben gefaciliteerd, eindelijk ter verantwoording worden geroepen”, aldus een advocaat van de bank eerder deze maand.