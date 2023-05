Chipbedrijf ASML sterkste stijger in lagere AEX-index

Chipmachinefabrikant ASML was dinsdag koploper in de Amsterdamse AEX-index die in het rood is gesloten. ASML bleef profiteren van het optimisme in de chipsector over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De laatste tijd hebben de chipfondsen op Beursplein 5 daardoor stevige koersstijgingen laten zien.

De AEX eindigde 1 procent in de min op 756,67 punten. De MidKap ging 1,1 procent omlaag tot 915,72 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen werden 1,4 procent lager gezet. De DAX in Frankfurt hield de schade beperkt tot een min van 0,4 procent.

Het aandeel ASML prijkte bovenaan de AEX met een plus van 1 procent. Branchegenoot Besi won 0,5 procent en bereikte daarmee zelfs het hoogste koersniveau ooit. ASMI klom 0,2 procent in waarde.

Fusiebedrijf DSM-Firmenich was de grootste daler in de hoofdindex op het Damrak, met een min van 4,3 procent. Brouwer Heineken volgde met een verlies van 2 procent en olie- en gasconcern Shell leverde 2,7 procent in.

In de MidKap had kunstmestbedrijf OCI het lastig met een daling van bijna 8 procent. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor OCI. Fitnessketen Basic-Fit was ook onderaan te vinden bij de middelgrote fondsen met een min van 3,7 procent. De aanbieder van postkluisjes InPost was juist de sterkste stijger met een plus van 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven kon Ebusco (plus 0,9 procent) op aandacht van beleggers rekenen. De fabrikant van elektrische bussen gaat batterijen leveren voor het eerste nieuw te bouwen waterstofbinnenvaartschip ooit. Het bedrijf uit Deurne zet daarmee de eerste stap in de scheepvaart.

Ajax daalde 0,4 procent. Algemeen directeur Edwin van der Sar vertrekt bij de beursgenoteerde voetbalclub uit Amsterdam na het tegenvallende voetbalseizoen. In Frankfurt verloor Borussia Dortmund 3,4 procent. De beursgenoteerde voetbalclub uit Dortmund raakte maandag al meer dan een kwart van zijn waarde kwijt na het mislopen van de Duitse landstitel.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0713 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,7 procent in prijs tot 70,01 dollar. Brentolie kostte 3,9 procent minder op 74,10 dollar per vat.