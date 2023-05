FNV: keihard aan de slag voor mensen met zware beroepen

Nu de nieuwe Pensioenwet ook in de Eerste Kamer is aangenomen, wil FNV snel werk maken van structurele afspraken zodat mensen met zware beroepen op tijd kunnen stoppen met werken. “Als FNV gaan wij daarmee keihard aan de slag”, aldus voorzitter Tuur Elzinga.

De steun in de senaat voor de wet die het fundament moet vormen onder het nieuwe pensioenstelsel, is volgens Elzinga “een grote stap” in de uitwerking van het pensioenakkoord dat de bonden in 2019 sloten met de werkgevers. Maar hij benadrukt dat pensioenfondsen de komende jaren nog veel werk te verzetten hebben.

“Met de nieuwe wet in de hand kunnen de pensioenfondsen het pensioen transparanter en eerlijker vormgeven en ervoor kiezen om de risico’s nog effectiever collectief te delen”, zegt Elzinga. “Daarmee kan er sneller worden geïndexeerd.”

CNV-voorzitter Piet Fortuin vindt dat ook het nieuwe stelsel solidair blijft. “Pensioenuitkeringen blijven levenslang, ook het partnerpensioen”, zegt hij in een eerste reactie.

Nic van Holstein, voorzitter van vakbeweging VCP, wil voorkomen dat deelnemers worden benadeeld ten opzichte van andere deelnemers. Daarmee doelt hij op de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek, die er binnen het huidige stelsel voor zorgt dat jongere pensioendeelnemers feitelijk de oudere subsidiëren.

Een groep Nederlanders van middelbare leeftijd loopt dit voordeel nu mis, terwijl ze in hun jongere jaren wel relatief veel bijdroegen aan de pensioenpot. Daarvoor moeten ze volgens het pensioenakkoord een vergoeding krijgen. De VCP “zal alle partijen scherp houden op de doelen, waaronder adequate compensatie”, zegt Van Holstein.