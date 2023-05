FNV: schadelijke uitstoot vliegtuigen Schiphol heldere conclusie

Ruim vijftien jaar is personeel op Schiphol “willens en wetens” blootgesteld aan te hoge concentraties uitstoot. Zo interpreteert vakbond FNV de bevindingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie na onderzoek op de luchthaven. “FinanciĆ«le groei boven de gezondheid en zelfs de levens van de werknemers. De feiten uit dit rapport laten zien dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is”, stelt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong.

De Arbeidsinspectie meldde dinsdag dat Schiphol zijn personeel onvoldoende beschermt tegen de schadelijke uitstoot van vliegtuigen. Ook de plannen om blootstelling te verminderen laten volgens de toezichthouder te wensen over. De Arbeidsinspectie dringt er bij Schiphol op aan om “adequate arbeidsmiddelen” in te zetten om personeel veiliger te laten werken. Ook de mate en duur van de blootstelling moeten naar beneden.

FNV deed in december 2021 al een handhavingsverzoek bij de Arbeidsinspectie. De bond is blij dat er nu een rapport ligt. “We willen nu ook meteen doorpakken. Niet eindeloos overleggen, maar concrete afspraken maken met de werkgevers en de Schipholgroep”, betoogt FNV-bestuurder Jaap de Bie. “Jarenlang is er door Schiphol gekozen voor goedkope arbeid in plaats van goed en gezond werk. Weer zijn Schipholmedewerkers de klos.” De Bie wil nu snel concrete afspraken met de werkgevers en de Schipholgroep.

Schiphol zelf sprak in een reactie van een “niet te negeren spiegel” die de Arbeidsinspectie de luchthaven voorhoudt. “Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten. Dat is ook prioriteit in de nieuwe koers die we zijn gaan varen. Medewerkers moeten een gezonde werkplek hebben. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter”, aldus Schipholtopman Ruud Sondag.