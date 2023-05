Ook geen middagploeg aan de slag in autofabriek Nedcar

Het is industrieel concern VDL niet gelukt om de middagdienst in zijn autofabriek Nedcar in het Limburgse Born op te starten. Er waren te weinig mensen bereid om te werken om voldoende bezetting te hebben, meldt een woordvoerder van het bedrijf. Eerder op de dag legde een door vakbonden georganiseerde staking de productie al stil in de assemblagefabriek.

Werknemers zijn boos omdat ze het sociaal plan bij de gevreesde massaontslagen te karig vinden. Opdrachtgever BMW stopt volgend jaar de samenwerking met Nedcar, waar nu nog zo’n 3800 mensen werken aan de productie van MINI’s. VDL is er niet in geslaagd een nieuwe klant te strikken met dezelfde omvang.

De acties van dinsdag volgen op het mislukken van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Eerder waren er al wilde stakingen, die dus niet door de vakbonden FNV en CNV zijn georganiseerd. De bonden zelf organiseerden al zes stakingsdagen en bereiden nieuwe acties voor. Naar verwachting leggen werknemers donderdag 24 uur lang het werk neer.