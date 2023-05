Prijsvrij wil via hoger beroep toch rectificatie Consumentenbond

Reisaanbieders Prijsvrij en D-Reizen gaan in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag over een publicatie van de Consumentenbond rond vermeend misleidende advertenties. Ze probeerden de Consumentenbond via een kort geding te verplichten een artikel te rectificeren, maar kregen geen gelijk. De reisondernemingen, die onder dezelfde eigenaar vallen, denken dat het vonnis van vorige week voldoende aanknopingspunten biedt om toch een aanpassing af te dwingen.

De Consumentenbond stelde eind maart dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleiden met lokkertjes. Meer dan acht op de tien reizen die de organisatie bekeek, waren niet voor de aanbiedingsprijs te boeken. Bij D-Reizen en Prijsvrij zou zelfs geen enkele reis beschikbaar zijn geweest voor de prijs in de advertentie. Maar de twee aanbieders waren het er niet mee eens en eisten inzage in de onderzoeksgegevens en een aanpassing van de publicatie.

De Haagse voorzieningenrechter ging niet mee in alle argumenten van Prijsvrij en D-Reizen. Zo gaven die bedrijven zelf aan dat prijzen kunnen veranderen tijdens het boeken van een reis doordat vluchtprijzen wijzigen. Maar de reisaanbieders putten onder andere hoop uit de opmerking van de rechter dat de Consumentenbond “wat voorbarig en tendentieus” berichtte door te stellen dat de onderzochte aanbiedingen mogelijk misleidend waren. Maar in de uitspraak valt ook te lezen dat dit waardeoordeel volgens de rechter onder de vrijheid van meningsuiting valt. Prijsvrij en D-Reizen verwijten de Consumentenbond ook sterk verouderde gegevens voor het onderzoek te hebben gebruikt.