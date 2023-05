Tina Turner-artikelen in trek op Marktplaats na overlijden

Marktplaats zag de afgelopen week vaker Tina Turner-artikelen verkocht en aangeboden worden op zijn website. In de eerste 24 uur na het overlijden van de zangeres vorige week woensdag, werden ruim vijfhonderd nieuwe advertenties geplaatst. Volgens Marktplaats waren dat er een dag eerder nog vijftien.

Met name vinylsingles, posters en cd’s wisselden van eigenaar, laat de advertentiewebsite weten. Ook proberen mensen Tina Turner-barbiepoppen te verkopen, waarvan de prijzen variëren van 140 tot 750 euro. Marktplaats haalt verder een adverteerder uit Utrecht aan, die posters van de Amerikaanse ster aanbiedt, voorzien van een handtekening. Die moeten de verkoper 1000 euro per stuk opleveren.

Niet alleen het aanbod nam toe, maar ook de interesse voor de aan Tina Turner gerelateerde spullen. Zo steeg het gemiddelde aantal zoekopdrachten van enkele tientallen per dag naar ruim 1500 per dag.

Tina Turner overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. De zangeres, ook wel bekend als de Queen of Rock ’n Roll, scoorde in de jaren zestig en zeventig grote hits met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner. Later had ze ook een succesvolle solocarrière.